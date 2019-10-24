رياضة | الدوري السعودي للمحترفين.. الشباب يواصل انتصاراته ويتخطي الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي للمحترفين.. الشباب يواصل انتصاراته ويتخطي الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعدما حقق الشباب انتصاره الثالث على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / صفر على ضيفه الوحدة اليوم الخميس في المرحلة الثامنة للمسابقة.

ورفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الوحدة، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي تراجع للمركز الثالث مؤقتا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي ندرت خلاله الفرص للتسجيل.

وفي الشوط الثاني، افتتح المحترف البرازيلي سيباستياو دي فريتاس التسجيل للشباب في الدقيقة 64، قبل أن يلعب الوحدة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمد الصيعري في الدقيقة 74.

وقضى الشباب على آمال الوحدة في التعادل، بعدما أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

بدأت المباراة بهجوم متبادل دون خطورة على المرميين، قبل أن تشهد الدقيقة التاسعة الفرصة الأولى في اللقاء لمصلحة الشباب، بعدما تابع عبدالله الحمدان ركلة ركنية من الناحية اليمنى مرت من الجميع، لتصل إليه ويسدد من داخل منطقة الجزاء غير أن ألبيرتو بوتيا لاعب الوحدة أبعد الكرة من على خط المرمى.

وانحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يهدر كرايج جودوين فرصة محققة للوحدة في الدقيقة 25، عندما تلقى تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، مستغلا سوء تمركز مدافعي الشباب، ليسدد الكرة من داخل المنطقة لحظة خروج التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

ورد الشباب بتسديدة من لاعبه محمد سالم في الدقيقة 30، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها الجزائري مصطفى زغبة حارس مرمى الوحدة بسهولة.

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بمرور الوقت، فرض الشباب سيطرته على مجريات الأمور، لكن البطء في بناء الهجمة، وعدم التحرك الجيد بدون كرة من جانب لاعبيه تسبب في افتقاد هجماته للخطورة المطلوبة.

وعلى عكس سير اللعب، كاد أحمد عبده جابر أن يفتتح التسجيل للوحدة في الدقيقة 44، حينما تابع تمريرة أمامية ليسدد من داخل المنطقة، لكن بن مصطفى خرج من مرماه في الوقت المناسب ليبعد الكرة عن المنطقة الخطرة، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي من جانب الشباب الذي طالب لاعبوه بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 56 بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي الوحدة داخل منطقة جزاء فريقه، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)

وأضاع جودوين فرصة مؤكدة للوحدة في الدقيقة 59، لكنه سدد برعونة في جسد فاروق بن مصطفى، ليرد الشباب بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، وتصل الكرة إلى عبدالله الحمدان من تمريرة عرضية من جهة اليمين، ليسدد وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى، غير أن الكرة اصطدمت في قدم زغبة، الذي خرج من مرماه لملاقاته.

وجاءت الدقيقة 64 لتشهد هدفا لمصلحة الشباب عن طريق سيباستياو دي فريتاس الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى من خلال كريستيان جوانكا، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يسار الحارس مصطفى زغبة داخل الشباك.

على عكس المتوقع، هدأ إيقاع اللعب عقب هدف الشباب، حيث لم يظهر الوحدة أي ردة فعل من أجل إدراك التعادل، قبل أن تتضاعف معاناة الفريق الضيف، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه محمد الصيعري في الدقيقة 74 بسبب احتجاجه بشكل غير لائق على إحدى قرارات حكم المباراة.

واستغل الشباب النقص العددي في صفوف منافسه بعدما أضاف عبدالله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 78، وذلك عندما تلقى دي فريتاس تمريرة أمامية لينفرد بالمرمى لكنه فضل تمرير الكرة للحمدان بدلا من التسديد في المرمى، ليضع الأخير الكرة بسهولة داخل الشباك.

ولم تشهد الدقائق الأخيرة أي جديد، بعدما استسلسم لاعبو الوحدة للنتيجة، ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز الشباب 2 / صفر على الوحدة.