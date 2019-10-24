رياضة | عاجل.. إصابة نجم النصر خلال مران الفريق وإحتمالية غيابه عن الديربي 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة نجم النصر خلال مران الفريق وإحتمالية غيابه عن الديربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية منذ قليل، أن نجم فريق نادي النصر قد تعرض لإصابة قوية بعض الشيء، خلال مشاركته في مران الفريق، والذي يستعد لمواجهة نادي الهلال في ديربي الرياض على ملعب جامعة الملك سعود، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكرت التقارير، أن نجم نادي النصر السعودي، عبد الرزاق حمد الله، قد تعرض للإصابة أثناء المشاركة في تدريبات الفريق اليوم، تحديدًا في المناورة الفنية التي نظمها الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا إستعدادًأ لمواجهة الهلال في الديربي الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد أشارت إلى أن التشخيص المبدائي لإصابة المهاجم المغربي الدولي، عبد الرزاق حمدالله، هي عبارة عن كدمة بسيطة، ولكن حتى الآن لا يعرف البعض هل سيكون هناك فرصة لمشاركته في مباراة الهلال في الدوري أم أن اللاعب سيغيب عن قائمة فريقه في مباراة الديربي المقبلة.

الجدير بالذكر أن نادي الهلال السعودي يحتل صدارة بطولة الدوري هذا الموسم برصيد 19 نقطة بعد مرور سبع جولات من بداية المسابقة، في حين يحتل نادي النصر السعودي، المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ولذا فإن مباراة الهلال والنصر ستكون في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث يحاول الهلال الحفاظ على الصدارة، في حين يرغب النصر في الإقتراب أكثر من مراكز المقدمة.