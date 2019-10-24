رياضة | 20 لاعبا بقائمة مالية كفر الزيات لمواجهة فاركو بكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 20 لاعبا بقائمة مالية كفر الزيات لمواجهة فاركو بكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أيمن مجدي المدير الفني لفريق مالية كفر الزيات علي قائمة فريقه التي ستشارك في اللقاء غدا مع فاركو في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر والتي ستقام علي ملعب المالية في الثانية إلا ربع وجاءت القائمة كالتالي:-

عبدالحليم محمد، وكريم عماد، ومحمد عوكل، وعبدالله البلاط، ومحمد حبظلم، وأحمد العش، وأمير بلبول، ومحمد شرف، وعبدالرحمن بودا، ومحمد سمير، وعبدالله السيد، ومحمد عطعوط، ومحمود البركي، وأحمد دكة، ومحمد مرسي، ومحمود عزت، وأحمد البيلي، وأحمد عاشور، وسعد البصيلي، ومحمد حسن مودي.

وكان مالية كفر الزيات قد تعادل بالجولة الاولي من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري مع نظيره غزل المحلة، وظهر بشكل جيد أمام فريق كبير بحجم المحلة، برغم من تجميع الفريق قبل انطلاق الدوري ب 20 يوما، إلا أن الجميع أشاد بأداء الفريق وانسجام اللاعبين.

ويسعي أيمن مجدي بتقديم عرض جيد أمام فاركو مستغلا إقامة المباراة علي أرضه ووسط جماهيره.

وفي نفس السياق أرسل مسئولو نادي المالية كشف بعدد من الجماهير للأمن أملا في الموافقة علي حضورهم، وذلك بعد رفضهم حضور مباراة افتتاح دوري القسم الثاني.