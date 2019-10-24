رياضة | نجم برشلونة السابق: مبابي سيكون خليفة ميسي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق: مبابي سيكون خليفة ميسي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام ريفالدو إسطورة منتخب البرازيل السابق بتوجيه رسالة هامة إلى الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريفالدو يطالب مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان

وقد قام ريفالدو بمطالبة مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان ليتمكن من إظهار موهبته بشكل أكبر في دوري كبير ويتمكن أن يكون خليفة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "مبابي يجب عليه الرحيل نحو الدوري الإنجليزي أو الدوري الإسباني ليكون خليفة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لأنه أفضل اللاعبين يجب أن يلعبوا في أفضل الدوريات".

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وأضاف: "فقط اللعب في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني الذي يؤكد على موهبة اللاعب ومن الواضح ان الدوري الفرنسي أقل من الدوري الإسباني و البريميرليج وأقول ذلك مع كامل الاحترام لفريق باريس سان جيرمان الذي يعد فريقا كبيرا".

مشاركات مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم

وقد شارك كيليان مبابي في 8 مباريات حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.

ترتيب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن فب الدوري.