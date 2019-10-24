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رياضة | البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يستبعد نجم الزمالك من المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد عمر السعيد مهاجم الزمالك من حسابات الفراعنة في المعسكر القادم.

وانتهي البدري من تحديد الأسماء التي سيضمها لقائمة المنتخب المنتخب في المعسكر القادم استعدادا للقائي كينيا وجزر القمر والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات أمم أفريقيا 2021.

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وجاء تفكير البدري في استبعاد عمر السعيد من حسابات المنتخب في المباريات القادمة لعدم اقتناعه باللاعب بجانب عدم مشاركته الأساسية مع الزمالك في المباريات بعدما قرر ميتشو مدرب الأبيض الاعتماد على مصطفي محمد في التشكيل الاساسي.

يذكر أن مهاجم الزمالك قد فشل في إقناع مدير منتخب الفراعنة بمستواه خلال المعسكر السابق لودية بتسوانا، حيث أكد البدري أنه لن تتم الاستعانة به في المعسكر المقبل، كما أكد انه سيستعين بكلا من أحمد حسن كوكا وحسام حسن، بالإضافة إلى الاعتماد على محمد صلاح في مركز المهاجم الصريح إذا لزم الأمر.

وكان المنتخب قد حقق فوز غير مقنع على بوتسوانا بهدف نظيف في أول لقاء ودي للمدير الفني حسام البدري بعد توليه المهمة بشكل رسمي في الأيام الماضية.

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