رياضة | الشباب يسقط الوحدة بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يسقط الوحدة بثنائية في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول للكرة بنادي الشباب، فوزًا ثمينا على نظيره الوحدة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سيباستياو دي فريتاس، أهداف اللقاء لصالح الشباب عند الدقيقة 64، بضربة رأسية استقرت في شبابك الوحدة.

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وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الثاني، من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 79، ليعلن الحكم عقب انتهاء اللقاء، فوز الشباب أمام الوحدة بهدفين دون رد.

وتلقي محمد الصيعري بطاقة حمراء مباشرة عند الدقيقة 73.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد مؤقتًا إلى وصافة دوري المحترفين، بينما هبط الوحدة إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة، خلف الهلال المتصدر ب19 نقطة

