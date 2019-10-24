شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يفوز على الوحدة بهدفين دون رد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل
انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي الشباب والوحدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فى المباراة التى أقيمت على إستاد "الأمير خالد بن سلطان" بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.
جاءت أول أهداف اللقاء لصالح الشباب في الدقيقة 64، عن طريق اللاعب سيبا بعد وضعه رأسية قوية فى المرمى محرزاً هدف التقدم..
وفي الدقيقة 79 تمكن نادي الشباب من إضافة هدف اللقاء الثانى عن طريق عبد الله الحمدان من تمريرة سيبا الذى يمررها لحمدان لينفرد بالحارس ويضع الكرة بالمرمى..
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة 15 يحتل بها للمركز الثانى خلف الهلال المتصدر ب 19 نقطة، ببنما يبقى الوحدة عند 15 نقطة يحتل بها المركز الثالث.
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