شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور برشلونة ينتقد اداء المدرب فالفيردي والان مع التفاصيل

انتقد جمهور برشلونة المدرب الاسباني "ارنيستو فالفيردي" الذي يقود الفريق في الفترة الحالية ، بعد الفوز الهذيل امام نادي "سلافيا براغ" امس في الجولة الثالثة من منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا .

وتغلب برشلونة امس علي نظيره "سلافيا براغ" ٢/١ وانفرد النادي الكتلوني بصدارة المجموعة ولكن الجمهور الكتالوني يبحث عن الاداء بجانب النتائج ، ويري الجمهور ان البرسا لم يعد مرعبا وقويا مثل السنوات الماضية وان " فالفيردي" لا يناسب الفريق في الوقت الحالي .

الجدير بالذكر ان البارسا مع جوارديولا كان يملك السحر الكروي وكان الفوز والاداء دائما العنوان ، وفاز جوارديولا مع الفريق الكتالوني بالسداسية التاريخية حيث فاز النادي بالعديد بالبطولات مع الفيلسوف "بيب جوارديولا" وكان البارسا يقدم الاداء والنتائج ايضا مع المدرب الاسباني الاخر " لويس انريكي" الذي حقق مع الفريق الثلاثية التاريخية وهي الدوري والكأس ودوري ابطال اوروبا مع الmsn .

ويملك "فالفيردي" ثلاثي الهجوم MSG بالاضافة الي الفتي الذهبي عثمان ديمبلي ، ولكن ارقام البارسا هذيلة وليست بارقام جوارديولا وانريكي .