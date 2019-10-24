شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس الاكتفاء بمعسكر داخلى بسبب الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك بقيادة الصربى ميتشو الاكتفاء بمعسكر إعداد داخلى فى إحدى المدن الساحلية خلال فترة التوقف الراهنة ببطولة الدورى الممتاز بسبب استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة، وذلك نظرا لعدم اكتمال القوة الضاربة للفريق الأول خلال التوقف الراهن بسبب انضمام الدوليين لمعسكرات المنتخبات الوطنية.

ويواجه ميتشو وجهازه المعاون أزمة بسبب غياب اللاعبين عن معسكر الإعداد،الأمر الذى قد يحرمه من تحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر والوصول لأعلى معدلات الانسجام والتأقلم بين جميع اللاعبين من أجل الوصول لثبات التشكيل، خصوصا أن ميتشو لم يشرف بنفسه على فترة الإعداد الأولى فى أوروبا قبل نهاية الموسم الماضى.

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ويعقد ميتشو اجتماعا مع إدارة الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور من أجل حسم ملف معسكر الإعداد الذى أعلن عنه رئيس النادى استعدادا للموسم الحالى، حيث سيناقش ميتشو مع المشرف على الكرة إمكانية إقامة معسكر أوروبى بدون الدوليين من عدمها، خصوصا أن عددا كبيرا من لاعبى الفريق سينضمون للمنتخبات، على رأسهم طارق حامد ومحمود علاء ومحمد عواد وعبد الله جمعة وفيرجانى ساسى وحمدى النقاز، لاعبا تونس، وخالد بوطيب، مهاجم المغرب، بالإضافة للاعبى المنتخب الأوليمبى محمد صبحى ومحمد عبدالسلام وإمام عاشور ومصطفى محمد، الأمر الذى يبين أن سفر الفريق لأى معسكر خارجى سيحرمه من وجود القوام الرئيسى أثناء الإعداد. يأتى هذا فيما أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، تلقى عرضين لإقامة معسكر إعداد للفريق أحدهما فى الإمارات والآخر فى السعودية، مؤكدا أن النادى جاهز لأى قرار سيتخذه ميتشو وإدارة الكرة بشأن المعسكر سواء بالسفر لأى من الإمارات أو السعودية أو الاكتفاء بمعسكر فى مدينة ساحلية فى مصر، مؤكدا أن ما يشغله هو استعداد الفريق جيدا للموسم الحالى الذى ينافس فيه الأبيض على عدد من البطولات المحلية والقارية.

وتابع: «الجهاز الفنى وإدارة الكرة سيحسمان أمر المعسكر وسوف يخطراننا بقرارهما النهائى وعليه سيتم اتخاذ اللازم»، موضحا أن انضمام الدوليين لن يستمر طوال فترة الوقف، وأن هناك إمكانية لتوفيق الأوضاع واختيار موعد مناسب للمعسكر فى وجود اللاعبين الدوليين.

من ناحية أخرى، رحبت رابطة مشجعى الزمالك «التراس وايت نايتس»، بمبادرة مرتضى منصور، رئيس النادى، والتى دعا فيها الرابطة على وجه الخصوص وجماهير النادى بشكل عام، للعودة للمدرجات والتشجيع المثالى بعيدا عن التجاوزات والأزمات التى شهدتها الفترة الماضية، وهو الأمر الذى لاقى سعادة وترحيبا كبيرا وسط الجماهير والرابطة على وجه الخصوص، وتعاهدوا فيما بينهم على الظهور بشكل جيد والعودة للتشجيع المثالى الذى يتمثل فى دعم الفريق والوقوف خلف الكيان دون التعرض لأشخاص أو هيئات أو مؤسسات، وأكدوا أنهم فى انتظار الاختبار الأول لإثبات حسن نواياهم فى المدرجات. وفى شأن مختلف، قرر ميتشو، المدير الفنى للفريق، إعطاء اللاعبين راحة بعد أداء مباراة جينيراسيون فوت السنغالى، وذلك تمهيدا لخوض المعسكر الذى يعد بمثابة فترة إعداد جديدة استعدادا لاستئناف بطولة الدورى.