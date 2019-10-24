شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول..الزمالك يتقدم على جينراسيون بهدف مصطفى محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه جينيراسيون السنغالي في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام بإياب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وبدأ اللقاء بمحاولات زملكاوية للسيطرة على مجريات اللعب وسقوط لمهاجم جينراسيون لتهدئة اللعب ويرج الفريق السنغالي بمرتدة يحصل منها على ركنية تمر بدون خطورة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة .

وحاول الزمالك من جديد وحصل على ركنية تمر عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها ساسي برأسه لكن الكرة تخرج أعلى مرمى جينيراسيون إلى خارج الملعب في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعدها يراوغ زيزو دفاع جينراسيون ويسدد الكرة قوية لكنها تمر أعلى العارضة .

ويرد الفريق السنغالي بمحاولات هجومية ويحصل على ركلة حرة يتم تسديدها قوية لكنها تخرج على يمين عواد إلى خارج الملعب في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركنية جديدة تنفذ بسرعة وعرضية داخل منطقة جزاء جينراسيون لكن حارس الفريق السنغالي يتصدى للكرة بثبات بعدها يرد الضيوف بهجمة منظمة بعد تمريرات قصيرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة أرضية قوية يتصدى لها محمد عواد ثم يخرجها عبدالله جمعة بعيدا عن منطقة الخطورة .

ويشن الزمالك هجمة في الدقيقة 16 بعد تمريرة من ساسي لزيزو يرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء يقابلها مصطفى محمد برأسه لكنها تخرج على يسار حارس جينراسيون لتضيع فرصة محققة للزمالك في المباراة .

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ويسفر ضغط الزمالك عن الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد انطلاقة من بن شرقي ليمررها لأوباما في الجانب الأيمن ليرسلها الأخير عرضية يحولها مصطفى محمد بقدمه مباشرة في الشباك بعد التدخل مع مدافع الفريق السنغالي ليعلن عن تقدم الزمالك بهدف دون رد.

بعد الهدف يحاول الفريق السنغالي الهجوم بقوة ويتصدى عواد لمحاولات الضيوف كما تكفل الونش وعلاء بإفساد باقي الهجمات السنغالية فيما يسقط النقاز بعد كرة مشتركة ويخرج لتلقي العلاج خارج الملعب قبل أن يعود ليستأنف اللعب من جديد .

ويعود جينيراسيون للهجوم عن طريق الثنائي دايو وضيوف وتمر كرة بتسديدة من على حدود منطقة جزاء الزمالك يتصدى لها عواد بثبات ثم تصل إلى جينيراسيون قبل أن تصبح ركنية للفريق السنغالي في الدقيقة 28 تمر بعدها بدون خطورة .

ويرد الزمالك بعرضية من زيزو يتصدى لها الحارس بعدها هجمة خطيرة تصل لزيزو مجددا في الجانب الأيسر داخل المنطقة تمر عرضية يحولها بن شرقي برأسية قوية يتصدى لها الحارس السنغالي خادم دياي بصعوبة ويخرجها لركنية في الدقيقة 33 من عمر المباراة .

وتدنو السيطرة تماما للزمالك ويتحكم الفريق في مجريات اللعب وتتنوع المحاولات والعرضيات من جانب النقاز في الجانب الأيمن وزيزو وبن شرقي في العمق والجانب الأيسر وهجمة منظمة زملكاوية تصل عند زيزو يسددها أرضية لكنها لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى .

وتتوالى محاولات الزمالك في الدقائق الأخيرة خاصة مع نشاط زيزو الهجومي والذي توغل داخل المنطقة ولعبة “هات وخد” مع بن شرقي ليسددها زيزو قوية يخرجها الحارس بصعوبة لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 42 من عمر المباراة .

وتمر الدقائق الأخيرة من عمر الشوط بدون خطورة حقيقية ويحتسب الحكم الكاميروني أليوم نيانت دقيقتين كوقت بدل ضائع تشهد محاولة سنغالية خطيرة بعد عرضية من الجانب الأيسر وتسديدة من سيزار يخرجها عواد ببراعة لركنية تمر بدون خطورة لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد .