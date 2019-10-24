شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يطلب من إدارة برشلونة التعاقد مع «مارتينيز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أن الدولى الأرجنتينى ليونيل ميسى، قائد فريق برشلونة، طلب من إدارة ناديه التعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وقالت الصحيفة إن ميسى طلب التعاقد مع المهاجم الأرجنتينى، لاوتارو مارتينيز، الذى كلف إنتر ميلان 24 مليون يورو، لجلبه من راسينج فى صيف 2018، وأنه بات قريبًا من تجديد عقده مع النيتازورى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولى إنتر تحركوا سريعًا لتحصين اللاعب المطلوب من برشلونة وريال مدريد، موضحة أن الشرط الجزائى فى عقد لاوتارو، سيتحول من 110 ملايين إلى 200 مليون يورو.

فى سياق آخر، أبدى فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزى اهتمامه بضم كارليس ألينيا، نجم البارسا الشاب، من أجل تدعيم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سياسة إدارة توتنهام هى التعاقد مع العديد من اللاعبين والمواهب الشابة، من أجل المراهنة عليهم فى المستقبل. وأضافت الصحيفة أن سعر كارليس ألينيا، نجم برشلونة، قد يصل إلى قرابة الـ75 مليون يورو، لذلك سيكون توتنهام مجبرًا على تقديم عرض مالى مغر لإدارة البلوجرانا، حال أراد ضم نجم برشلونة.

وتابعت الصحيفة أن إدارة البارسا لا ترغب فى فكرة رحيل اللاعب بصورة نهائية، وأنها تفضل إعارته لكى يكتسب المزيد من الدقائق، على أن يعود لارتداء قميص البلوجرانا من جديد، خصوصًا أن نجم برشلونة أحد خريجى أكاديمية لاماسيا، لذلك هو على علم بظروف الفريق.

وأنهت بأن النجم الدولى الدنماركى كريستيان إريكسن هو الذى سيحدد بشكل كبير إمكانية إنهاء الصفقة لصالح توتنهام، حيث إن إدارة النادى الإنجليزى تنتظر لمعرفة مصير اللاعب، قبل أن تحاول تعويضه بضم نجم برشلونة، علمًا بأن كريستيان إريكسن، نجم توتنهام، يعد أحد أبرز الاسماء التى تقترب من ارتداء قميص ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.