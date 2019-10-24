شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ الاستعداد لمواجهة «المحرق البحرينى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى تدريباته اليوم الجمعة بعد انتهاء الراحة التى منحها طلعت يوسف المدير الفنى للاعبين عقب تأجيل منافسات الدورى الممتاز وطالب يوسف الجميع بالتزام الهدوء فى أعقاب حالة الشد والجذب التى انتابت الجماهير بعد قرار التأجيل مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية طالما حتمت ذلك التأجيل فوق أى اعتبارات أخرى مؤكدا أن فريقه يعد الأكثر تضررا من التوقف لاسيما أنه كان يسير بخطى ثابتة.

وكان الجهاز الفنى للاتحاد قد وضع لائحة تحفيزية جيدة للاعبين تنص على صرف المكآفات طالما تواجد الفريق بالمراكز من الأول وحتى الرابع على أن تقل تدريجيا فى حال التواجد فى المراكز من الرابع وحتى الثامن وعدم صرف أى مكآفات فى حال التواجد فى الأماكن الخطرة بالجدول وهو الأمر الذى استقبله لاعبو الفريق بكل ترحاب نظرا لثقتهم بإمكانياتهم وأنفسهم فى ظل المؤشرات القوية التى تؤكد أن الفريق قادم بقوة سواء على المستوى المحلى أو العربى ويستعد الاتحاد لمواجهة فريق المحرق البحرينى المحدد لها 3 نوفمبر المقبل فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية على كأس محمد الخامس ويسعى أبناء الثغر إلى تخطى المحرق والوصول فيها إلى أبعد مدى.