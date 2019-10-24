شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. الزمالك يسجل هدف ويسيطر في النصف ساعة الأولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترجم الزمالك سيطرته بالتقدم بهدف نظيف في الدقيقة 19 من عمر المباراة أثر خطأ مدافع جينيراسيون بعد التحام مصطفى محمد معه.

وواصل الزمالك تفوقه على منافسه السنغالي خلال النصف ساعة الأولى حيث استطاع الأبيض الوصول الى المرمى لأكثر من مرة وسجل خطورة كبيرة على مرماهم.

استحوذ الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على مجريات الربع ساعة الأولى من المباراة بعد تفوق المدرب الصربي ميتشو في فرض طريقته الهجومية على أداء المنافس السنغالي.

ووصل الزمالك الى مرمة جينيراسيون أكثر من مرة كان أبرزها تسديدة نارية من احمد سيد زيزو ذهبت بجوار القائم الأيمن للحارس.

ويسعى الزمالك لخطف هدف التقدم الا أن الفريق السنغالي لجأ لدفاع المنطقة مع الاعتماد على الهجمة المرتدة التي كادت تحرز الهدف الأول للفريق الضيف بعد وصولهم لمرمى محمد عواد في الدقيقة 13 من عمر المباراة.

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي بعد قليل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا.



وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

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خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد.

بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من : محمد صبحي و محمد عبدالسلام و حازم إمام و محمد عبد الشافي و إسلام جابر و خالد بو طيب و مصطفي فتحي.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

الزمالك ضد جينيراسيون .. توافد الجماهير على ملعب السلام



توافدت جماهير الزمالك على مدرجات ملعب استاد السلام استعدادا للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال اوروبا.

وتلقى الزمالك هزيمة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعته وجينيراسيون بذهاب نفس الدور بهدفين لهدف حيث يحتاج الأبيض لهدف نظيف أو تحقيق الفوز بفارق هدفين حال تلقيه أية أهداف.