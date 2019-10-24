شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. 60 دقيقة وسيطرة كاملة للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل الزمالك تفوقه بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من عمر المباراة محافظاً على آماله في الوصول الى الدور التالي من بطولة افريقيا للأندية الأبطال.

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد جينيراسيون متقدماً بهدف نظيف جاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة على أرضية ملعب استاد السلام في ختام إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف بالخطأ من مدافع جينيراسيون بعد مزاحمة المهاجم الدولي مصطفى محمد ليخطف الهدف آهات الجماهير التي احتشدت بالمدرجات لمساندة الفريق لعبور المباراة الصعبة التي يمنى النفس فيها بالتأهل الى الدور التالي من البطولة.

وبدأ الزمالك بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

Advertisements

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد.

بينما جاء على دكة الاحتياطي كلاً من : محمد صبحي و محمد عبدالسلام و حازم إمام و محمد عبد الشافي و إسلام جابر و خالد بو طيب و مصطفي فتحي.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

الزمالك ضد جينيراسيون .. توافد الجماهير على ملعب السلام



توافدت جماهير الزمالك على مدرجات ملعب استاد السلام استعدادا للمباراة المرتقبة ضد جينيراسيون في اياب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال اوروبا.

وتلقى الزمالك هزيمة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعته وجينيراسيون بذهاب نفس الدور بهدفين لهدف حيث يحتاج الأبيض لهدف نظيف أو تحقيق الفوز بفارق هدفين حال تلقيه أية أهداف.