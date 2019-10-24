شكرا لقرائتكم الشباب يوقف انتصارات الوحدة ويخطف الوصافة مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوقف الشباب انتصارات ضيفه الوحدة عقب فوزه عليه 2-صفر في المواجهة التي احتضنها ملعب الأمير خالد بن سلطان بالعاصمة الرياض، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الشباب في مواصلة انتصاراته بعد تحقيقه الانتصار الثالث على التوالي لأول مرة هذا الموسم وبعد توقف عن نغمة الفوز في 4 مباريات متتالية.

وتقاسم الفريقان الأفضلية في الشوط الأول، حيث بدأت المباراة بهجوم شبابي كاد أن يثمر عن هدفٍ مبكر حينما تلقى مهاجمه عبدالله الحمدان كرةً عائدة من حارس الوحدة ليسدد الكرة إلا أنها وجدت المدافع الإسباني بوتيا الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الوحدة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس التونسي فاروق بن مصطفى بصعوبة.

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وسنحت فرصة محققة للوحدة للاعبه الأسترالي كريغ غودوين الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله المالي نياكاتي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني فرض الشباب سيطرته وسنحت له فرصة محققة لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله الكولومبي آسبريا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبه الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 64 تمكن البرازيلي سيبا مهاجم الشباب من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله الأرجنتيني كريستيان غوانكا برأسه استقرت في شباك الحارس مصطفى زغبه.

وواصل الشباب هجومه ونجح مهاجمه عبدالله الحمدان في تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي سيبا ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 15 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني مؤقتاً وبفارق الأهداف عن الوحدة الثالث، وبفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر والذي تنتظره مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي النصر يوم الأحد المقبل.