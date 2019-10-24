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يوفنتوس يسجل عجزاً في ميزانية 2019

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل نادي يوفنتوس عجزا في ميزانيته للسنة المالية 2018 – 2019، بلغ 39.9 مليون يورو، إلا أن النادي الفائز بلقب لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، يهدف إلى تحصيل 300 مليون يورو من خلال زيادة عائدات اصدارات الأسهم .

ووافق المساهمون في يوفنتوس على الميزانية وزيادة رأس المال من خلال اصدار أسهم في اجتماعهم السنوي يوم الخميس، حيث أكد أندريا أنييلي رئيس النادي ثقته في عمليات النادي.

ونقل الحساب الرسمي للنادي الإيطالي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) تصريحات أنييلي، التي قال فيها :أهدافنا الرئيسية هي القدرة التنافسية ، وزيادة علامة يوفنتوس وتعزيز التوازن الاقتصادي.

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أوضح رئيس يوفنتوس :لقد رفعنا القيمة السوقية للنادي من 162 مليون يورو إلى ما يقرب من 5ر1 مليار يورو، وهو مسار أكثر من مرض.

أضاف أنييلي :نتجنب إعطاء توقعات، لكن يمكننا القول أن الخطة ينبغي أن تقود يوفنتوس لمزيد من التحسن، إن سوق الانتقالات شهدت نموا مطردا لجميع الفرق الأوروبية. لقد استجبنا جميعا اليوم لأننا فريق يدير المسؤوليات بمهام دقيقة وواضحة.

ويتعين إكمال الزيادة في رأس المال بحلول 30 سبتمبر 2020، الذي يصادف نهاية السنة المالية 2019 - 2020.

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