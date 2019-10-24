بث مباشر .. الزمالك وجينيراسيون

الموجز شاهد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، على ملعب «السلام»، في إياب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا. جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في السنغال، انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: Advertisements في حراسة المرمي: محمد عواد وفي خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - عبد الله جمعة. وفي الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - احمد زيزو وفي الهجوم: مصطفي محمد وأشرف بن شرقي

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