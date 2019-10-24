الموجز
أحرز نادي الزمالك الهدف الأول في مرمى جينيراسيون خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 ما قبل دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا
سجل مصطفى محمد لاعب الزمالك هدف فريقه الأول.
وبهذا الهدف حقق مصطفى محمد رقما قياسيا لم يحدث من قبل بين لاعبي الزمالك، حيث سجل خمسة أهداف متتالية في أربع مباريات قارية.
استطاع مصطفى محمد أن يسجل في ديكيداها أف سي - الصومالي، في مباراتي الذهاب والعودة هدف في مباراة الذهاب وهدفين في مباراة العودة.
وسجل في المباراة التي أقيمت أمام جينيراسيون، التي تأخر خلالها الزمالك بهدفين مقابل هدف مصطفى محمد.
وتمكن من هز الشباك، في مباراة اليوم الخميس 24-10-2019، أمام جينيراسيون، وبهذا يسجل 5 أهداف في 4 مباريات متتالية ويحقق رقما شخصيا، لم يحققه أحد لاعبي الزمالك من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتقدم بهدف على جينيراسيون .. مصطفى محمد يتصدر تويتر بعد تحقيقه رقم قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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