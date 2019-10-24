تعرف على تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي

الموجز أعلن ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ستاد السلام. وعاد عبدالله جمعة للمشاركة أساسيًا بعدما غاب عن مواجهة الفريق الماضية أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز. حراسة المرمى : محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز. خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ويوسف "أوباما". خط الهجوم: مصطفى محمد. وفي مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي ومحمد عبد الشافي وحازم إمام ومحمد عبد السلام ومصطفى فتحي وإسلام جابر وخالد بوطيب.

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