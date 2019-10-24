رابطة الدوري الإسباني تطعن ضد موعد قمة برشلونة وريال الجديد









اسماء السيد - ستطعن رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد قرار الاتحاد المحلي للعبة بإقامة القمة المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء 18 ديسمبر كانون الأول.

وكان من المفترض أن تقام القمة في برشلونة يوم السبت المقبل لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري لأسباب أمنية.

وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن تسعة زعماء انفصاليين في قطالونيا ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.

وكانت الرابطة ترغب في إقامة القمة في الرابع من ديسمبر كانون الأول وقالت إنها ستطعن ضد الموعد الجديد للمباراة المرتقبة.

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وقالت رابطة الدوري في بيان اليوم الخميس "ستلجأ رابطة الدوري الإسباني إلى الإجراءات القضائية والإدارية من أجل الدفاع عن الأندية المنضمة للرابطة".

وأضافت أنه لا يوجد لائحة تسمح للأندية باختيار موعد المباراة.

وأكدت الرابطة أن الخسائر الناتجة من إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر كانون الأول، والذي يشهد مباريات في كأس ملك إسبانيا، بدلا من موعد آخر ستترك آثارها على المسابقة بأكملها.

وكان من المفترض إقامة المباراة الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش (13:00 بالتوقيت المحلي)، وهو ما كان يتوافق مع نسبة مشاهدة كبيرة في الخارج، لكن الآن ستقام مساء يوم الأربعاء وفقا للموعد الجديد.