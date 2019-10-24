أتليتيكو يريد تحويل صيحات الاستهجان إلى تشجيع أمام بيلباو









اسماء السيد - يتطلع أتليتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني إلى تحويل صيحات الاستهجان إلى دعم من المشجعين عندما يواجه أتليتيك بيلباو يوم السبت عقب ثلاثة تعادلات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وكان أتليتيكو مرشحا للمنافسة على اللقب بعد تغييرات واسعة كلفته أكثر من 300 مليون يورو لضم مجموعة من المواهب هذا الصيف ومنهم جواو فيلكس المنضم في صفقة قياسية للنادي.

وتعاقد أتليتيكو أيضا مع رينان لودي وكيران تريبيير وماريو هرموسو وماركوس يورينتي وجاء الفوز 7-3 على ريال مدريد في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم ليزيد التفاؤل من المشجعين.

ورغم البداية الواعدة فإن أتليتيكو خسر الكثير من الزخم بالوصول إلى موعد مباراة جاره ريال مدريد في سبتمبر أيلول واكتفى بالتعادل السلبي.

وبعد ذلك تعادل أتليتيكو دون أهداف مرة أخرى مع ريال بلد الوليد ثم 1-1 على أرضه مع بلنسية في الجولة الماضية ما تسبب في شعور المشجعين بالإحباط.

وكان كوكي قائد أتليتيكو ضمن اللاعبين الذين تعرضوا لاستياء من المشجعين.

وأطلقت بعض الجماهير صيحات الاستهجان ضد لاعب الوسط خلال الفوز 1-صفر على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

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ونجح البديل ألفارو موراتا في تسجيل هدف الفوز قرب النهاية لكن الواقع أن أتليتيكو عانى كثيرا في الجانب الهجومي مع غياب فيلكس بسبب الإصابة.

وقال كوكي "لكل شخص رأيه ويجب احترام ذلك. أريد فقط مواصلة العمل ومساعد الفريق على المضي قدما. أحترم ما يفكر فيه الناس. كلنا نعمل لتحقيق النتائج وهو ما سيحدث".

وكان كوكي أكد في بداية الموسم أنه لم يسبق له الشعور بنفس الحماس الحالي في بداية موسم مع أتليتيكو لكن يبدو أن الأمور ليست سهلة عليه وعلى فريقه حتى الآن.

ويتعامل سيميوني مع الانتقادات ويتمنى أن ينجح سريعا في إسعاد المشجعين.

وقال سيميوني "هذه كرة القدم. عندما يرحل كوكي فإنهم سيشكرونه على ما فعله مع أتليتيكو. الناس تتسم بالعفوية ويجب أن نعمل ونحول الصيحات إلى تشجيع".

ومع تأجيل مباراة القمة بين برشلونة المتصدر وريال مدريد إلى ديسمبر كانون الأول فإن أتليتيكو خامس الترتيب يستطيع الوصول إلى نفس رصيد الفريق القطالوني البالغ 19 نقطة إذا تفوق على بيلباو.

وسيبحث بيلباو في المقابل عن فوزه الأول في خمس مباريات وسيحاول استغلال معاناة أتليتيكو الدفاعية مع غياب ستيفان سافيتش وخوسيه خيمنيز ومشاركة الثنائي فيليبي وهرموسو معا كقلبي دفاع.

وسيكون بوسع غرناطة صاحب المركز الثالث أن يتصدر الدوري بشكل مفاجئ إذا تفوق على ريال بيتيس يوم الأحد.