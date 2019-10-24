أهداف الشوط الأول مباراة الزمالك وجينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون السنغالي بملعب السلام بتقدم الزمالك بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهي لقاء الذهاب بهزيمة الأبيض 1 / 2.
أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء فى الدقيقة 18، وحال انتهاء المباراة بتلك النتيجة يضمن الزمالك التأهل لدور المجموعات الأفريقي.
بدأ اللقاء بهجوم من الفريقين سواء الزمالك أو جينيراسيون الذى ضغط هو الآخر من بداية اللقاء ولم يعتمد على الدفاع وبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد.
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