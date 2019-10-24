اخبار الرياضه

أهداف الشوط الأول مباراة الزمالك وجينيراسيون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف الشوط الأول مباراة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وفريق جينيراسيون السنغالي بملعب السلام  بتقدم الزمالك بهدف دون رد في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهي لقاء الذهاب بهزيمة الأبيض 1 / 2.

أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء فى الدقيقة 18، وحال انتهاء المباراة بتلك النتيجة يضمن الزمالك التأهل لدور المجموعات الأفريقي.

Advertisements

بدأ اللقاء بهجوم من الفريقين سواء الزمالك أو جينيراسيون الذى ضغط هو الآخر من بداية اللقاء ولم يعتمد على الدفاع وبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الشوط الأول مباراة الزمالك وجينيراسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا