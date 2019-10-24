شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستبعد "عنتر" من قائمة مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استبعد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة مواجهة جينيراسيون فوت في المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.