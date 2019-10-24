شكرا لقرائتكم خبر عن 15دقيقة .. التعادل السلبي بين الزمالك و جينيراسيون بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 15 دقيقة ما زال التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك أمام فريق جينيراسيون السنغالي بملعب السلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، حيث انتهي لقاء الذهاب بهزيمة الأبيض 1 / 2.

بدأ اللقاء بهجوم من الفريقين سواء الزمالك أو جينيراسيون الذى ضغط هو الاخر من بداية اللقاء و لم يعتمد على الدفاع وبادل الزمالك الهجمات لكن دون خطورة تذكر على مرمى محمد عواد.

الدقيقة 7 أول هجمة حقيقة للزمالك بعد توغل من سيد زيزو يسددها قوية على يمين حارس جينيراسيون يخرجها ببراعة لضربة ركنية.

يستمر اللعب على نفس الوتيرة وهي هجمة هنا و هجمة هناك ، وسط هجوم من الفريق السنغالي الباحث هو الآخر عن هدف مبكر يربك حسابات الزمالك.

الدقيقة 11 هجمة خطيرة للزمالك عن طريق النقاز يلعبها عرضية يخرجها دفاع جينيراسيون لركنية.

الدقيقة 12 أول هجمة خطيرة للفريق السنغالي بعد تناقل أكثر من 5 تمريرات يتصدي لها محمد عواد بصعوبة وينقذها عبدالله جمعه لركنية مانعاً هدف.



أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك تشكيل فريقه وجاء كالتالي :

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حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من: محمد صبحي ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وخالد بو طيب ومصطفى فتحى.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.