مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام جينيراسيون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذى سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي بعد قليل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من: محمد صبحي ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وخالد بو طيب ومصطفى فتحى. وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل. ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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