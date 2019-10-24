شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة ينقذ الزمالك من الهدف الأول في الدقيقة 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ عبد الله جمعة لاعب الزمالك مرمي فريقه من الهدف الأول لفريق جينيراسيون السنغالي، في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة بينهما الان في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام.

لاعبو جينيراسيون شنوا هجمة مرتدة علي مرمي محمد عواد في الدقيقة 12 ، وسدد مهاجم الفريق السنغالي بقوة يتصدي لها محمد عواد حارس مرمي الزمالك ، وترتد الكرة امام احد لاعبي جينيراسيون ولكن عبد الله جمعة يبعدها لركلة ركنية قبل وصولها للاعب جينيراسيون بخطوات، وتستمر النتيجة التعادل السلبي.

تشكيل الزمالك

واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي والذي يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز

خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

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تشكيل جينيراسيون

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي بدأ به المباراة والذي يضم :

حراسة المرمى : خاديما نداي

خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي

خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف

خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.