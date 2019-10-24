شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زيزو يواصل عادة التسديد بتهديد مرمى جينيراسيون فى الدقيقة 4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد أحمد سعيد زيزر صانع العاب فريق الزمالك مرمى فريق جينيراسيون السنغال بالدقيقة 4 من الشوط الاول فى المباراة التى تجمعهم حاليا فى ستاد السلام ضمن مبارايات دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بتسديدة قوية حفت بالشباك من الخارج، استكمالا لهواية اللاعب فى الفترة الأخيرة والتى أحرز منها هدفين فى المقاولون والمقاصة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى أقيم فى السنغال انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الصربى ميتشو المدير ألفنى لفريق الزمالك تشكيل فريقه وجاء كالتإلى :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأوباما وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء على دكة الإحتياطى كلاً من: محمد صبحى ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وإسلام جابر وخالد بو طيب ومصطفى فتحى.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب ألفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.