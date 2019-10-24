شاهد .. بدون تدخل إصابة مهاجم جينراسيون بعد دقيقتين من بداية مباراة الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض ليما مولاي مهاجم فريق جينيراسيون لاصابة غريبة في بداية مباراة فريقه امام الزمالك المقامة حاليا في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا علي استاد السلام. وسقط مولاي علي الأرض بسبب شكواه من الام في العضلة الخلفية بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة دون اشتراك من لاعبي الزمالك، ولكنه يتلقي العلاج ويعود مرة أخرى للمشاركة في المباراة. تشكيل الزمالك واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي والذي يضم : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل. Advertisements تشكيل جينيراسيون فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي بدأ به المباراة والذي يضم : حراسة المرمى : خاديما نداي خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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