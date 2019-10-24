شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال غاضب من المدرب فالفيردي والان مع التفاصيل

صرح لاعب خط وسط نادي برشلونة الاسباني "ارتورو فيدال" لشبكة "فوكس سبورت" بأنه حزين لعدم بدأ المباراة اساسيا ، واضاف فيدال ان الاهم تحقيق الفريق الانتصار واقتباس الثلاث نقاط ، وانتقد فيدال فريقه حيث قال الفريق لم يقدم مستوي جيد في المباراة .

ونزل "فيدال " في الشوط الثاني من المباراة بعد اصابة ليست بالخطيرة لزميله في الفريق "سيرجيو بوسكيتس"

وقدم فيدال مباراة جيدة ، ويقدم اللاعب اداء جيد مع الفريق في الفترة الاخيرة حيث يشارك اساسيا مع برشلونة في الليجا .

ويرغب المدرب الايطالي "كونتي" في التعاقد مع اللاعب في الانتقالية الشتوية القادمة لتدعيم خط وسط نادي انتر ميلان الايطالي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس المتصدر .