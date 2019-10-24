شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال غاضب من المدرب فالفيردي والان مع التفاصيل
صرح لاعب خط وسط نادي برشلونة الاسباني "ارتورو فيدال" لشبكة "فوكس سبورت" بأنه حزين لعدم بدأ المباراة اساسيا ، واضاف فيدال ان الاهم تحقيق الفريق الانتصار واقتباس الثلاث نقاط ، وانتقد فيدال فريقه حيث قال الفريق لم يقدم مستوي جيد في المباراة .
ونزل "فيدال " في الشوط الثاني من المباراة بعد اصابة ليست بالخطيرة لزميله في الفريق "سيرجيو بوسكيتس"
وقدم فيدال مباراة جيدة ، ويقدم اللاعب اداء جيد مع الفريق في الفترة الاخيرة حيث يشارك اساسيا مع برشلونة في الليجا .
ويرغب المدرب الايطالي "كونتي" في التعاقد مع اللاعب في الانتقالية الشتوية القادمة لتدعيم خط وسط نادي انتر ميلان الايطالي الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الايطالي خلف يوفنتوس المتصدر .
كانت هذه تفاصيل خبر فيدال غاضب من المدرب فالفيردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.