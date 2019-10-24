شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لاتسيو الإيطالي في مواجهة سلتيك الاسكتلندي والان مع التفاصيل

اعلن السيد سيموني انزاجي المدير الفني لنادى لاتسيو الايطالي، تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة مضيفه سيلتيك الاسكتلندى ، ضمن إطار الجولة الثالثة بدورى المجموعات بكأس الاتحاد الأوروبي " اليوروباليج" جاء تشكيل لاتسيو لمواجهة نظيره سيلتيك علي النحو التالي: حراسة المرمي : ستراكوشا خط الدفاع : باستوس_ اتشيربي_ فافرو Advertisements خط الوسط : جوني _ بارولو_ سافيتش _ لوكاس ليفا_ لازارى. خط الهجوم: سالسيدو _ كوريا. تقام المباراة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ، علي أرضية ملعب سيلتيك بارك الاسكتلندى . يحتل لاتسيو الإيطالي المركز الثالث برصيد ٣ نقاط في المجموعة التي شملت أندية سي إف ار كلوج الروماني ،ستاد رين الفرنسي ،سلتيك الاسكتلندى، بينما يحتل سيلتيك الاسكتلندى المركز الأول برصيد أربع نقاط .

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