شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يثبت أقدامه في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية أبطال العرب والان مع التفاصيل

يشهد فريق الاتحاد جدة حالة من الاستقرار عقب تغيير مدربه التشيلي لويس سييرا والاستعانة بمدير فني وطني هو محمد العبدلي ، كما عادت الثقة مرة اخري بعد تخطي عقبة فريق الوصل الاماراتي

كان الاتحاد قد فاز علي فريق العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في عقر داره واكتفي بالتعادل السلبي ليستكمل المشوار ويلتقي الوصل ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في انتظار مباراة العودة ضمن فاعليات مباريات دور الستة عشر

وعلي الصعيد المحلي يلتقي الاتحاد مع ابها يوم 27 اكتوبر الحالي في الجولة الثامنة ثم الاهلي يوم 31 من نفس الشهر ضمن فاعليات دوري المحترفين ، كأس ولي العهد الامير محمد بن سلمان