شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات يجب أن تعرفها قبل مباراة سيلتيك ولاتسيو والان مع التفاصيل

يحل اليوم في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، لاتسيو الإيطالي ضيفآ ثقيلاً علي مضيفه سيلتيك الاسكتلندي علي أرضية ملعب سيلتيك بارك ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة بدورى المجموعات بالدوري الأوروبي.

يريدون أصحاب الملعب في لقاء الليلة تعزيز صدارتهم علي المجموعة والحفاظ علي سجل النتائج الايجابية منذ انطلاق دوري المجموعات ، الاسكتلنديون يحتلون المركز الأول برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة عن صاحبي المركز الثاني والثالث برصيد ثلاث نقاط سي اف ار كلوج الروماني ولاتسيو الايطالي .

يهدف لاتسيو إلي تعديل ماحدث في الجولة الأولي والهزيمة المفاجئة من كلوج الروماني بتحقيق انتصار أمام سيلتيك خارج الديار ليضمن الحصول علي مقعد مؤهل من هذه المجموعة المشتبكة.

نستعرض لكم معلومات هامة عن فريقي مواجهة الليلة سيلتيك ولاتسيو .

سيلتيك لم يحقق انتصار في اخر 3 مباريات خاضها امام فرق إيطالية .

مباراة اليوم هي الأولي التي تجمع بين لاتسيو وسيلتيك في اي منافسة أوروبية

لاتسيو طوال مشاركته الأوروبية في جميع بطولات الاتحاد الاوروبي لم يواجه فريق اسكتلندا .

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يطمح سيلتيك إلى تجنب الخسارة في أول 3 مباريات من مرحلة مجموعات الدوري الأوروبي كما فعل في موسم 2014_2015 حيث تعادل في مباراة وفاز في اخري، يريد يكرار نفس النتائج من خلال مباراة الليلة.

فاز لاتسيو مرة واحدة في آخر خمس مباريات لعبها خارج الديار بكأس الاتحاد الأوروبي ( خسر اربع مرات _ فاز مرة واحدة).

قبل الهزائم الأربعة لاتسيو كان يملك سجل ناصح البياض خارج ملعبه لعب ١٣مباراة فاز في 5مقابلات وتعادل في 8مباريات.

تشيرو ايموبيلي الجالس علي مقعد البدلاء في مباراة الليلة لديه ارقام مميزة في اليوروباليج.

ساهم مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي في إحراز 12

هدفاً في آخر 11 مباراة لعبها في الدوري الأوروبي

سجل 8 صنع 4).