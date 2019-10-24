انت الان تتابع الإصابة تحرم واتفورد من جهود ويلبيك لعدة أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

داني ويلبيك

أكد كيكي سانشيز فلوريس المدير الفني لفريق واتفورد الإنجليزي أن مهاجمه داني ويلبيك قد يغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض ويلبيك لإصابة في أربطة الساق خلال المباراة التي تعادل فيها واتفورد مع توتنهام 1 1/ يوم السبت الماضي.

وعاد ويلبيك للمشاركة مع واتفود قبل سبع جولات فقط بعدما ابتعد عن الملاعب منذ إصابته في بكسر في الكاحل في تشرين ثان/نوفمبر من العام الماضي.

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وقال سانشيز فلوريس "أنباء سيئة بشأن داني ويلبيك، عليه أن يخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة ما حدث".

وأضاف "ليس لدي أي علم بالفترة التي سيغيبها لكن اعتقد أنها فترة طويلة، قد تمتد لأشهر".