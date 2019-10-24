الامارات | ألونسو يقود سيارة تويوتا متحديا الصحراء السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن ألونسو يقود سيارة تويوتا متحديا الصحراء السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الاسباني فرناندو ألونسو الخميس مشاركته في رالي دكار 2020 الذي يقام للمرة الاولى في السعودية في يناير المقبل، بألوان فريق تويوتا.

وكتب بطل العالم السابق للفورمولا واحد على موقعه الرسمي على تويتر "الآن، اصبح رسميا! سأشارك في دكار المقبل مع الاسطوري مارك كوما وتويوتا غازو رايسينغ. إنه تحد كبير...".

ومنذ اعتزاله سباقات الفئة الاولى العام الماضي، فاز "الماتادور" الإسباني بلقب سباق 24 ساعة في لومان للمرة الثانية تواليا، كما أحرز لقب بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي" مع تويوتا.

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وشارك ألونسو، الفائز ببطولة العالم للفورمولا واحد مع رينو عامي 2005 و2006، مؤخرا في رالي المغرب الصحراوي مع ملاحه ومواطنه كوما بطل دكار خمس مرات على متن دراجة نارية، وحل في المركز الـ 27، علما انه سبق له أن خضع لعدة تجارب مع فريق تويوتا للتأقلم على متطلبات راليات الرايد.

ويأمل ألونسو في الفوز بسباق 500 مايل في إنديانابوليس، ضمن مسعاه لتحقيق "الالقاب الثلاثة" الكبيرة في رياضة السيارات، بعد فوزه ببطولة العالم للفورمولا واحد (أو سباق موناكو) وسباق 24 ساعة في لومان.