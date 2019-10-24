شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي في الثامنة مساء اليوم باستاد السلام في إياب الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements محمود علاء – محمود الونش – حمدي النقاز – عبدالله جمعة في خط الدفاع طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما – أحمد زيزو – أشرف بن شرقي في خط الوسط مصطفى محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد صبحي – محمد عبدالشافي – محمد عبدالسلام – خالد بوطيب – حازم إمام – مصطفى فتحي – إسلام جابر.

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