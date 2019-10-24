مانشستر يونايتد يسعى لضم مولر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019

يعاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من مشكلة في مركز صانع الألعاب في الخطة المفضلة للمدرب النرويجي "أولى جونار سولشاير" وهي 4-2-3-1.



ومع سوء مستوى اللاعب جيسي لينجارد، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي بصدد التوقيع مع نجم بايرن ميونخ الألماني "توماس مولر" في فترة الإنتقالات الشتوية لسد النقص في هذا المركز الحساس.

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وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن النادي الإنجليزي سيتقدم بعرض رسمي لشراء صاحب الـ 31 عاماً، والذي يتمسك به المدرب سولشاير لقدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح.

ويعاني مولر من التهميش من قبل مدرب بايرن ميونخ "نيكو كوفاتش" لا سيما بعد قدوم البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة.