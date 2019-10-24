- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يسعى لضم مولر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 أكتوبر 2019
يعاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من مشكلة في مركز صانع الألعاب في الخطة المفضلة للمدرب النرويجي "أولى جونار سولشاير" وهي 4-2-3-1.
ومع سوء مستوى اللاعب جيسي لينجارد، ذكرت تقارير صحفية أن النادي الإنجليزي بصدد التوقيع مع نجم بايرن ميونخ الألماني "توماس مولر" في فترة الإنتقالات الشتوية لسد النقص في هذا المركز الحساس.
وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن النادي الإنجليزي سيتقدم بعرض رسمي لشراء صاحب الـ 31 عاماً، والذي يتمسك به المدرب سولشاير لقدرته على اللعب في مركز صانع الألعاب والمهاجم الصريح.
ويعاني مولر من التهميش من قبل مدرب بايرن ميونخ "نيكو كوفاتش" لا سيما بعد قدوم البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسعى لضم مولر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.