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ميسي أول لاعب يسجل في 15 مباراة متتالية

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- بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل الأرجنتيني ليونيل رقما قياسيا جديدا خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي أمس الأول في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة لكرة القدم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميسي بات أول لاعب يسجل أهدافا في 15 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة سلافا براغ والتي انتهت بفوز برشلونة 2 / .

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وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة، بفضل هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد الثلاثاء المقبل في الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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