ميسي أول لاعب يسجل في 15 مباراة متتالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما قياسيا جديدا خلال المباراة التي فاز بها فريقه برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي أمس الأول في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن ميسي بات أول لاعب يسجل أهدافا في 15 مباراة متتالية بدوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة سلافا براغ والتي انتهت بفوز برشلونة 2 / .

Advertisements

1

وحافظ برشلونة على صدارة المجموعة، بفضل هذا الفوز حيث رفع رصيده إلى سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه إنتر ميلان الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألماني.

ويستعد برشلونة لمواجهة بلد الوليد الثلاثاء المقبل في الجولة الـ11 بالدوري الإسباني.