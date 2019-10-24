جروس لا يخسر في الظهور الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز آل حسين - جدة

يأمل المخضرم السويسري كرستيان جروس تحقيق الفوز في المواجهة الأولى له بعد عودته لتدريب الأهلي للمرة الثالثة، ليستمر في تحقيق الانتصار في المباريات الأولى له بعد تسلمه زمام الأمور الفنية.

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ويعد المدرب المولود في زيورخ في 14 أغسطس 1954 العراب الحقيقي للأهلي، حيث عاصر أفضل انتصاراته في العقد الأخير، وبدأ الفترة التدريبية الأولى له بالفوز على نادي الحزم بهدف دون مقابل في الدور الأول من كأس ولي العهد عام 2014، وفي الفترة التدريبية الثانية حقق الانتصار على القادسية بهدفين نظيفين، وذلك في الجولة الخامسة من الدوري 2017.

ويتطلع جروس إلى السير على النسق نفسه عندما يلاقي الحزم غدا ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ومواصلة مطاردة المتصدر الهلال وتقليص الفارق النقطي معه، خاصة بعد تأكيد المدرب خلال التدريبات على اللاعبين أنه يتوجب عليهم العمل والتركيز لتحقيق البطولات.

جروس والأهلي: