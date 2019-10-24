الفيحاء يسعى للخروج من أزمته عبر الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض
يسعى الفيحاء للخروج من أزمة التذبذب الفني عندما يواجه نظيره الفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان.
ويرغب بقيادة مدربه خورخي سيماو في تحقيق الانتصار الثاني له في مشواره بالدوري بعد أن تعطل بالتعادل الجولة الماضية أمام أبها، حيث يقبع في المركز الـ13 بفوز وحيد و3 خسائر، وبمثلها تعادل.
ويخشى الفيحاء أن تكون انتفاضة الفتح بقيادة مدربه فيريرا الذي حقق فوزه الوحيد الجولة الماضية أمام العدالة بخماسية كبيرة، فالضيف الفتحاوي يقبع في المركز ما قبل الأخير متساويا مع ضمك في النقاط، ويعد الفتح ثاني أسوأ دفاع، ومن الفرق الثلاثة بجانب ضمك والاتفاق الأكثر خسارة بواقع 5 مرات.
والفريقان يعدان الأقل في معدل التهديف، حيث سجل الفيحاء 4 أهداف، فيما سجل الفتح 3، وتواجها 4 مرات، فاز الفتح في 3 مرات، والفيحاء في مناسبة وحيدة.
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