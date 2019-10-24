30 جامعة سعودية تتنافس على بطولة الضاحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - السيح تنطلق اليوم بمدينة السيح بطولة اختراق الضاحية العاشرة للجامعات السعودية التي تستضيفها جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ. وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور ثلاب بن عبدالله الشكرة أن اللجان العاملة بالجامعة أكملت استعداداتها لاستضافة البطولة، التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، بمشاركة 160 طالبا يمثلون 30 جامعة سعودية، وتقام منافساتها في مقر الجامعة بمدينة السيح.



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