شكرا لقرائتكم حازم إمام: سأتوجه إلى إيطاليا لحضور دورات تدريبية في مجال التدريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه سوف يتوجه إلى ايطاليا لحضور دورات تدريبية بعدما قرر العودة لمجال التدريب مرة أخرى مع بداية الموسم المقبل . وأوضح حازم أمام خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة " on sport " أن لاعبى كرة القدم دائما ما يرغبون فى العودة للملاعب عقب الاعتزال والتدريب شئ ممتع والعودة إلى المستطيل الأخضر . وأشار حازم أمام أنه حصل على الرخصة c منذ 3 سنوات ولذلك لابد من العمل والتواجد دائما لاخذ الخبرة السنوات القادمة .

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