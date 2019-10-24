شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون.. عماد متعب: المباراة "غلسة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مباراة الزمالك أمام جينيراسيون بطل السنغال فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم باستاد السلام مباراة " غلسة " بالمعني الكروي. الزمالك ضد جينيراسيون تابع متعب فى تصريحات لقناة ON SPORT نتيجة لقاء الذهاب 2 / 1 لصالح الفريق السنغالي وهذه النتيجة فى مباريات كرة القدم " غلسة " وعلى الزمالك الحذر و استغلال الهجمات والجماهير باستاد السلام لإحراز أكثر من هدف و إنهاء المباراة مبكرا. أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك تشكيل فريقه وجاء كالتالي : حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من: محمد صبحي ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وخالد بو طيب ومصطفى فتحى. وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل. ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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