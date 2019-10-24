طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة أسامة إبراهيم...

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جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم الظهير الأيمن تعرض لشد خفيف فى العضلة الخلفية. وكان تم استبدال ظهير الدراويش ليشارك محمد هاشم بدلا منه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. Advertisements وقال عبد العزيز : "اللاعب اصابته طفيفة ، سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء راحة الفريق". يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة الصربى “ميودراج يسيتش” قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة أسبوع فى ظل تأجيل مسابقة الدورى وعدم وجود ارتباطات رسمية خلال الفترة الحالية.

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