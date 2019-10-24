شكرا لقرائتكم طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة أسامة إبراهيم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وكان تم استبدال ظهير الدراويش ليشارك محمد هاشم بدلا منه قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.
وقال عبد العزيز : "اللاعب اصابته طفيفة ، سينتظم بالتدريبات الجماعية بعد انتهاء راحة الفريق".
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