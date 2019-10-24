شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون.. لاعب بطل السنغال يرش مياه داخل منطقة الجزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام أحد أفراد فريق جينيراسيون فوت السنغالي، برش مياه بطريقة غريبة داخل منطقة الجزاء علي أرضية ملعب السلام قبل مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء اليوم، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.