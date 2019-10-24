شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون .. مصطفي محمد يقود هجوم الأبيض أمام بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :
حراسة المرمى : محمد عواد
خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.
خط الهجوم : مصطفي محمد.
بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من : محمد صبحي و محمد عبدالسلام و حازم إمام و محمد عبد الشافي و إسلام جابر و خالد بو طيب و مصطفي فتحي.
وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.
ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.
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