بث مباشرة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون الليلة



يلتقي الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، على ستاد السلام، فى إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بحضور 5 آلاف مُشجع.

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بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. جاء ذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الفريقين، وذلك بعد رفض الفريق السنغالى الإجراءات التى اتخذها الكاف نهاية الشهر الماضى بتغيير موعد وملعب المباراة لتُقام على ستاد برج العرب بدلاً من بتروسبورت، ليصٌروا على موقفهم برفض خوض المباراة بعد التعديلات التى أجريت، ليتم إعادة المباراة مُجددًا اليوم.

بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. المتأهل لدور المجموعات والخسر للكونفدرالية



بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. يتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. يسعى الزمالك لتحقيق الفوز فى لقاء الليلة، كونها مباراة فاصلة فى مشوار الأبيض بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. فى دورى أبطال إفريقيا، فى ظل سعى الفريق للعبور إلى دور المجموعات لاستكمال المنافسة نحو اللقب، لاسيما وأن جماهير ميت عقبة تحلم بالوصول إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا والتتويج باللقب الذى لم يتوج به الأبيض منذ عام 2002 عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى، خاصة بعدما نجح الأبيض فى التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بضربات الجزاء الترجيحية.

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بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. من جانبه، حرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على تحفيز لاعبيه بضرورة تحقيق فوز كبير على الفريق السنغالى للرد على كل الأزمات التى سبقت المباراة وتكون رسالة واضحة لمنافسى الأبيض فى البطولة الإفريقية فى المراحل المُقبلة، مُستغلاً الروح المعنوية العالية للاعبيه بعد الفوز الأخير الذى حقه الفريق على نظيره المقاولون العرب، فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، بجانب التنبيه على ضرورة التركيز الدفاعى وعدم ترك أى مساحات خالية أمام المنافس خوفًا من استغلالها فى ظل رغبة الأبيض فى الحفاظ على نظافة شباكه مع إحراز هدف مبكر يُنهى أى مفاجآت من الممكن أن يُجهزها جينيراسيون فوت فى المباراة، وذلك حتى يتمكن الأبيض من حسم المباراة مبكرًا، فيما حذر المدير الفنى الصربى لاعبى الفريق من الاستهتار وإهدار الفرص السهلة أمام المنافس مما يُصعب المباراة عليهم.

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بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. يستعيد الزمالك خدمات عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، فى مباراة جينيراسيون فوت، بعد غيابه عن المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب للإصابة، فيما سيواصل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الأبيض، الغياب عن الفريق فى مباراة اليوم أيضًا، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، عدم المجازفة به قبل استعادة جاهزيته بشكل كامل، ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من: محمد عواد فى حراسة المرمي، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدى "الونش" وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

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بث مباشرة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي اليوم الخميس 24-10-2019 بدوري الأبطال.. فى المقابل، يدخل فريق جينيراسيون فوت السنغالى، بهدف الحفاظ على النتيجة التى حققها على أرضه فى مباراة الذهاب بعدما استطاع الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، وهو الأمر الذى سيحاول استغلاله فى مباراة الليلة لتحقيق المفاجأة واقتناص بطاقة التأهل والعبور إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا من ملعب الأبيض ووسط جماهيره، حيث من المتوقع أن يبدأ الفريق السنغالى المباراة مُتحفظًا فى أداءه الهجومى مع التركيز على التكتل الدفاعى لغلق المساحات أمام لاعبى الزمالك ومنع استغلالهم لأى فرصة لإحراز هدف التقدم، لتعقيد المأمورية أمامهم.