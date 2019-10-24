شكرا لقرائتكم الاتفاق يستعيد نغمة الانتصارات بفوز صعب على العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الاتفاق توازنه بعد فوزه على ضيفه العدالة 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووضحت رغبة الاتفاق في إيقاف مسلسل الخسائر بعدما فرض سيطرته مبكراً وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه السنغالي سليمان دوكارا الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس التونسي أيمن المثلوثي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاتفاق هجومه وأهدر مهاجمه البرازيلي روجيرو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله السنغالي سليمان دوكارا ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر البرازيلي روجيرو مهاجم الاتفاق فرصة تسجيل هدف السبق بعدما أضاع ركلة جزاء تصدى لها الحارس التونسي أيمن المثلوثي ببراعة.

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وفي الشوط الثاني كاد العدالة أن يفاجئ الاتفاق بهدف مبكر حينما تلقى مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا تمريرة من زميله حسين العيسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الاتفاق سريعاً وكاد مهاجمه البرازيلي روجيرو أن يسجل هدف التعادل بعدما تلقى كرة على قوس منطقة الجزاء إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 70 تمكن السلوفاكي فيليب كيش مدافع الاتفاق من تسجيل هدف فريقه الوحيد بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس التونسي أيمن المثلوثي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 9 نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن مؤقتاً، في حين بقي العدالة على رصيده السابق 7 نقاط ليتراجع إلى المركز 11 مؤقتاً.