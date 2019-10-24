شكرا لقرائتكم مواعيد الدوري الإنجليزي تشكل عائقاً قبل المونديال القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ربما يواجه المنتخب الإنجليزي لكرة القدم عائقا كبيرا خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام عام 2022 بسبب ازدحام جدول الدوري، وذلك وفقاً لما ذكرته الصحف الإنجليزية يوم الخميس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" فإنه من الممكن أن تلعب مباريات الدوري حتى قبل تسعة أيام من انطلاق البطولة، ومن المقرر أن تبدأ منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

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ووفقا لمشروع جدول المباريات، والذي سيتم مناقشته في اجتماع المساهمين بالدوري الإنجليزي التالي في نوفمبر المقبل، ستستأنف المباريات مرى أخرى في يوم "بوكسينغ داي".

وسوف يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موعده المعتاد بأسبوع، وينتهي بعد موعده المعروف بأسبوع، وذلك لاستيعاب منافسات بطولة كأس العالم وفقاً لمشروع جدول المباريات.

وتوج المنتخب الإنجليزي بكأس العالم مرة واحدة، على أرضه في 1966، ووصل للدور قبل النهائي مرتين فقط، في 1990 و2018.