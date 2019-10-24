لامبارد يمدح تأثير بوليشيتش مع نضج "أطفال" تشيلسي









اسماء السيد - خرج كريستيان بوليشيتش من تشكيلة تشيلسي عندما تغلب على ليل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت سابق من الشهر الحالي لكن مسيرة اللاعب البالغ عمره 21 عاما دبت فيها الحياة ضد أياكس أمستردام أمس الأربعاء.

وانضم بوليشيتش إلى تشيلسي قادما من بروسيا دورتموند مقابل 64 مليون يورو (71 مليون دولار) في الصيف ليصبح أغلى لاعب أمريكي في التاريخ لكنه عانى مع النادي اللندني ولم يشارك في التشكيلة الأساسية في الدوري سوى ثلاث مرات.

وذكر البديل بوليشيتش مدربه فرانك لامبارد بمواهبه عندما صنع هدف ميشي باتشواي، الذي شارك كبديل أيضا، في الانتصار 1-صفر على أياكس الذي بلغ قبل نهائي الموسم الماضي باستاد يوهان كرويف أرينا.

وأبلغ لامبارد الصحفيين "في بعض الأحيان أصعب جزء في التدريب هو استبعاد بعض اللاعبين من التشكيلة في ظل حاجتهم للعب كل أسبوع. تعتمد على أن يشعروا بإيجابية وصنع الفارق عند المشاركة.

"يجب أن نكيل المديح لكريستيان لأنه لعب بحيوية وتمريرة الهدف كانت مهمة مثل اللمسة الأخيرة".

واعترف بوليشيتش أنه شعر بإحباط بسبب عدم مشاركته كثيرا وتحدثت وسائل إعلام عن احتمال رحيله على سبيل الإعارة في يناير كانون الثاني.

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وقال لامبارد "حاولت سد أذني تجاه الكثير من الأحاديث... أتفهم إمكاناته وسنه الصغير وحقيقة أن انتقاله خطوة كبيرة له.

"يريد أن يعرف ما الذي أريده منه وكيفية الوضع في الدوري الإنجليزي وأنها ليست رحلة سهلة لكننا حافظنا على هدوئنا ونظرنا إلى الصورة الكبيرة".

وأشار لامبارد إلى أن النتيجة في العاصمة الهولندية التي رفعت رصيد تشيلسي إلى ست نقاط من ثلاث مباريات في المجموعة الثامنة حددت المعايير لفريقه الشاب.

وأضاف "تبدو هائلة. هذا ما يرعبني دائما لأن هناك الكثير لنفعله وأنها ست نقاط فقط بعد نصف الطريق في المجموعة لكننا متحمسون.

"يمكن أن يكون مثل المخطط بالنظر إلى العمل الذي قام به لاعبو الوسط والذي كان مذهلا... لكن لا يوجد أي عذر للتراجع عن هذا".

وتابع "الشبان ما زالوا أطفالا بالنسبة لدقائق لعبهم في دوري الأبطال لذا كان اختبارا هائلا... لكن التوازن في فريقنا بين الشبان... وأصحاب الخبرة الذين يمكن الاعتماد عليهم ليكونوا مثلا أعلى كان جيدا".