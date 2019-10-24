مودريتش يعود إلى تدريبات ريال مدريد استعداداً لمباراة ليجانيس

انضم لوكا مودريتش نجم وسط فريق ريال مدريد، إلى تدريبات الملكي استعداداً لمواجهة ليجانيس خلال الجولة الـ 11 من الدوري الأسباني، وقد غاب مودريتش عن ريال مدريد خلال المباراتين الماضيتين، في دوري أبطال أوروبا بسبب إصابة في الفخذ، ضد كلاً من ريال مايوركا بالليجا وجالطة سراي التركي.

يشار أن اللاعب قد عاد للمشاركة في تدريبات ريال مدريد عقب شفائه من الإصابة، ومن المتوقع أن يصدر خلال ساعات أن يحصل على التصريح الطبي للمشاركة في المران وخوض اللقاء أمام ليجانيس.

يذكر أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة العاشرة تم تأجيلها إلى 18 ديسمبر القادم، بعدما كان مقرراً لها السبت، وريال مدريد يمتلك رصيد 18 نقطة، ويقع بالمركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني.